Loßburg Neue Horizonte tun sich auf

Sie will damit verdeutlichen, "dass wir alle unter einem Himmel wandeln und dieser alle ein Stück weit miteinander vereint". Seit dem Kindesalter beschäftigt sich die angehende Grundschullehrerin mit der bildenden Kunst. Der Fotografie hat sie sich seit zwei Jahren verschrieben. Die Künstlerin beantwortete ihren Gästen bei Getränken und kleinen Snacks Fragen zu ihren Exponaten, wie beispielsweise "With my Head up in the Clouds…", "Loneliness" oder "Exploding Sky". Von Gewitterstürmen über Wolken bis zu glühenden Horizonten – davon können sich die Besucher zu den üblichen Öffnungszeiten im Gebrüder Hehl Stift in Loßburg noch bis zum 7. April selbst ein Bild machen.