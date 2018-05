Loßburg Neue Einheitsübersetzung der Bibel im Blick

Das Zweite Vatikanische Konzil hat 1962 beschlossen, dass neben der lateinischen Sprache auch die jeweilige Landessprache in der Liturgie zu gelten hat. Die deutsche Bibelübersetzung diente zum liturgischen Gebrauch der katholischen Kirchengemeinden. Von 1962 bis 1980 wurde die Bibel von katholischen Theologen erarbeitet und nach der Überarbeitung 2016 abgeschlossen. Die Referentin ging unter anderem auf die Verwendung des Worts "Huld" in der Einheitsübersetzung ein. Das Wort sei veraltet. In jedem zweiten oder dritten Psalm werde Gott für seine Huld gefeiert, was aber keine Emotionen wecke. Daher werde das Wort nur noch an einzelnen Stellen verwendet. Die bisherige Formulierung "Ihr sollt wissen, Brüder" im Neuen Testament laute in der Einheitsübersetzung nun "Ihr sollt wissen, Brüder und Schwestern". Auch eine Stelle im Alten Testament nannte Wessling als Beispiel: Statt "Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt" heiße es nun "Sucht den Herrn, er lässt sich finden".