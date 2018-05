Loßburg. Im Landeswettbewerb "Klimaschutz mit System" wurden besonders förderwürdige Projekte in Gemeinden ausgezeichnet. Die Nahwärmeversorgung für Loßburg wird dabei mit rund 1,4 Millionen Euro gefördert, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt. Die hohe Gesamteffizienz der Anlage sowie der Einsatz nachwachsender Rohstoffe ermöglichten eine Einsparung von rund 850 Tonnen CO2 pro Jahr. Rund 40 Interessenten entschieden sich für einen Anschluss an die neue Nahwärmeversorgung in Loßburg. Im ersten Bauabschnitt wurden 2017 das Neubaugebiet Bahnhofstraße III und Teile der Bahnhofstraße erschlossen. Im nun geplanten zweiten Bauabschnitt werden im Sommer die Wärmeleitungen verlegt. Der zweite Bauabschnitt erstreckt sich von der Bahnhofstraße über die Untere Schulstraße über die Straße Am Wassergraben bis zur Oberen Schulstraße. Die Wärmekunden aus beiden Bauabschnitten bekommen laut Verwaltung bis spätestens Herbst dieses Jahres Wärme aus der Heizzentrale am Schulzentrum geliefert.