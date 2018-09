Loßburg Nähe zum Erzeuger

Transparenz angestrebt

Um seinen Kunden Waren mit transparenter Herkunft zu bieten, setzt der Hofbauernhof auf Nähe zum Erzeuger. Konkret bedeutet dies, dass das, was saisonal in der Region verfügbar ist, auch hier bezogen wird. Andreas Hof-stätter, Hofbauer und Mitbegründer des Demeter-Betriebs Hofbauernhof, bietet eine eineinhalbstündige Führung zum Thema "Was ist eigentlich Demeter? Und was macht den Unterschied zur EU-Bio-Landwirtschaft?" an. Bei der Führung ist auch Zeit für Fragen. Der Hofladen hat an diesem Tag geöffnet. Treffpunkt für die Führung ist vor dem Hofladen.