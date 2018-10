Loßburg Nach Besuch in Anse folgt Gegenbesuch im Jubiläumsjahr

Große Anspannung bei der Fahrt

Eine hohe Anspannung war bei der Fahrt nach Anse zu spüren. Fünf Stunden dauerte die Reise mit dem Zug für die 15 Schüler, ihre Lehrerin Laura Bruch und Schulleiter Thomas Gisonni. Bei der Ankunft wurden alle Schüler von ihren Gastfamilien abgeholt, um gleich ihr "Zuhause" für eine Woche kennenzulernen.

Am ersten Tag begrüßten Schulleiterin Boussehabba und Konrektorin Jacquet sowie Pierre Clement vom Austauschkomitee die deutschen Schüler, die im Anschluss in den Schulunterricht hineinschnuppern konnten. Die Schüler waren beeindruckt von den großen Unterschieden. Besonders die hohen Sicherheitsvorkehrungen waren den Loßburger Schülern fremd. Die Woche über gab es ein spannendes und abwechslungsreiches Programm. So war für einige der Tagesausflug nach Lyon und für andere der Vogelpark mit seiner Flugshow der Höhepunkt. Einig waren sich aber alle, dass das Wochenende mit den Austauschpartnern das Wichtigste war. Dieses verbrachten die Schüler komplett in ihren Gastfamilien mit Aktivitäten wie Lasertag, Besuchen in Lyon oder Villefranche oder Rugbyspiel. Als Delegation Loßburgs wurden die Schüler und Lehrer ins Rathaus eingeladen und konnten den Vertretern der Verwaltung Fragen stellen. Dabei ging es auch um die Bedeutung des Austauschs, auf den im Weinkeller des Rathauses angestoßen wurde. Das Interesse an deutschen Austauschschülern ist in Anse nach wie vor groß. Deswegen hoffen die Verantwortlichen, für den Gegenbesuch im Juni noch zahlreiche Gastfamilien zu gewinnen, damit diese in 40 Jahren gewachsene Freundschaft auch in Zukunft weiterlebt.