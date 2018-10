Loßburg. Ein Konzert mit dem Titel "Musica Dei" gibt die Musikschule Loßburg am kommenden Sonntag, 21. Oktober, ab 17 Uhr in der evangelischen Versöhnungskirche Loßburg. Es musizieren Schüler und Lehrer der Musikschule Loßburg. Als Gäste wirken der Frauenchor No Limits, Stefanie Bießecker, Klavier, und Stefan Langhammer, Gitarre, mit. Es gibt ein buntes Musikprogramm. Die Gesamtleitung hat Waltraud Seidel Der Eintritt ist frei. Veranstalter sind die Gemeinde Loßburg und die Musikschule Loßburg.