Loßburg. Die Spielvereinigung lädt für Samstag, 16. Juni, ab 13.30 Uhr zu einer Mini-WM in die Loßburger Arena ein. Die SpVgg sucht dafür 32 Mannschaften, die Lust haben, an einem Menschen-Kicker-Turnier teilzunehmen. Die Teams treten unter der Flagge eines WM-Teilnehmerlands an. Dieses wird zugelost. Es darf jeder teilnehmen, ob jung ob alt, sportlich oder unsportlich. Jede Mannschaft besteht aus sechs Spielern, (fünf Spieler und ein Torwart). Ein Ersatzspieler ist erlaubt. Es können auch gemischte Mannschaften teilnehmen. Die Spielzeit beträgt je nach Teilnehmerzahl sechs bis zehn Minuten, bei den Finalspielen zehn bis zwölf Minuten und beim Endspiel 13 bis 15 Minuten. Anmeldungen mit den Namen der Spieler sind per E-Mail an miniwm@spielvereinigung-lossburg.de möglich.