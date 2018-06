Loßburg Mehr als 200 Teilnehmer bei "Loßburg aktiv"

Ob Touren mit dem Rennrad, dem Mountainbike oder dem E-Bike, ob Halbmarathon, Zehn-Kilometer-Lauf oder Nordic Walking – der Verein Join – Mut zum Leben und die Loßburg Information als Veranstalter boten wieder ein breites Angebot an sportlichen Aktivitäten.

Start und Ziel aller Disziplinen waren beim Lebenszentrum Feldsonne in Loßburg-Sulzbach. Zum Auftakt begrüßte Bürgermeister Christoph Enderle, der zusammen mit Landrat Klaus Michael Rückert die Schirmherrschaft der Veranstaltung übernommen hatte, die Teilnehmer und Zuschauer. "Loßburg aktiv" sei "ein Sportereignis, bei dem jeder auf seine Kosten kommt", so Enderle. Er dankte dem rund 40-köpfigen Helfer- und Vorbereitungsteam mit Wolfgang Pfau vom Lebenszentrum Feldsonne an der Spitze für die Organisation. Sportlich aktiv zu sein, sei das Ziel der Veranstaltung. "Genießen sie den Tag, genießen sie die Sonne, genießen sie Loßburg", so Enderle, der sich später an die Spitze der von ihm geführten Familientour setzte.

Mit 267 Teilnehmern waren es nur zehn Starter weniger als beim Teilnehmerrekord im vergangenen Jahr. Dafür gab es mit 160 Voranmeldungen einen Voranmelderekord, wie Wolfgang Pfau vom Organisationsteam mitteilte. Zum zweiten Mal gab es eine von Ulrich Scheckenhofer geführte E-Montainbike-Tour. Bei der 46-Kilometer-Tour, die über den Rossberg und Zwieselberg führte, waren diesmal mit 15 Teilnehmern sechs mehr als im vergangenen Jahr dabei.