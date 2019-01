Loßburg (cw). Im Edeka-Markt in Loßburg werden Wertgutscheine von Asylbewerbern durchaus eingelöst, wie Marktleiter Alexander Kebeck unserer Zeitung sagte. Anlass für seine Feststellung war eine Mitteilung der Polizei, nach der ein 22-jähriger Mann am Mittwoch vergangener Woche eine Kassiererin beschimpft hatte, weil sie die vorgelegten Wertgutscheine nicht als Zahlungsmittel akzeptiert habe (wir berichteten). Wertgutscheine würden angenommen, so Kebeck, aber als Rückgeld gebe es maximal zehn Prozent in bar. Es habe schon öfter Ärger mit dem 22-Jährigen gegeben, weil er mehr Bargeld zurück haben wollte als die zehn Prozent des Gutscheins. Nachdem der junge Mann am Mittwoch ihn, den Marktleiter, und weitere Mitarbeiter bedroht habe, habe er, so Kebeck, ihm mündlich Hausverbot erteilt. Ein schriftliches folge. Das Hausverbot habe nicht, wie die Polizei berichtete, bereits bestanden, als der 22-Jährige den Markt betrat.