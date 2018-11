Loßburg Loßburger Nahwärmeversorgung liegt im Zeitplan

Nachdem das Wetter recht trocken geblieben war, konnte die Kreuzung der Bundesstraße 294 schon in der vorigen Woche wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden. Die Arbeiten kommen gut voran, und die Verwaltung ist der guten Hoffnung, dass die Nahwärmeversorgung bis Ende November in Betrieb genommen werden kann. Bis dahin werden die bereits angeschlossenen Häuser nicht kalt bleiben, sondern über ein sogenanntes Hotmobil oder separat beheizt. Die Baufirmen arbeiten laut Verwaltung zügig, und der Aufbau der Blockheizkraftwerke in der Grundschule wird noch vor dem Winter fertiggestellt. Im neuen Jahr werden dann die einzelnen Straßenzüge sukzessive angeschlossen.

Wer Interesse an einem Anschluss hat, kann sich bei der Gemeinde per E-Mail unter bauamt@lossburg.de oder unter Telefon 07446/ 950 44 00 melden. Bauamtsleiter Jochen Geßler und Konrad Nübel vom Ingenieurbüro Schuler geben im Gespräch weitere Informationen.