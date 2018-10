Loßburg Loßburg stellt Weichen für Zukunft

Einige Bürger meldeten sich zu Wort. Sie hielten den fünfgeschossigen Bau für nicht zum Schwarzwald passend. Er erschlage einen förmlich, so ein weiterer Bürgerkommentar zu den Plänen.

Für "Wohnen mit Service" liegt bislang noch kein konkretes Konzept vor. Berichtet wurde in diesem Zusammenhang darüber, dass in Kooperation mit der Bruderhaus-Diakonie auf drei Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss Wohnungen in der Größenordnung von rund 60 Quadratmetern im Wassergraben 8 entstehen sollen. Auf einer Etage soll eine Wohngruppe mit 15 Plätzen eingerichtet werden. Dafür ist ein Gebäudeanbau mit Baustart Ende 2019 geplant.

Gestärkt werden solle die Nahversorgung im Einzelhandel, die zurzeit nicht gerade üppig sei, so Enderle. Speziell im Innerortsbereich bestehe Bedarf. Problematisch ist, dass keine gemeindeeigenen Flächen zur Verfügung stehen.

Von Aldi Süd war Holger Philippin in der Bürgerversammlung zu Gast und berichte im Beisein von Architekt Alexander Haas über den Bau einer Aldi-Filiale nach neuestem Konzept in Loßburg. Auf einer Fläche von rund 1000 Quadratmetern soll ein Ladengeschäft mit 870 Quadratmetern und einem ergänzenden Fachmarkt entstehen. Das Gebäude würde sich nach den gezeigten Plänen in den Hang einfügen. Das Dach soll komplett begrünt werden. Die umliegenden Anwohner würden durch das tieferliegende Gebäude auf eine Grünfläche blicken. Das ganze Areal soll mit möglichst viel Grün und Baumbepflanzungen rund um die zahlreichen Stellplätze für Fahrzeuge gestaltet werden.

Vorgestellt wurde auch die Weiterentwicklung des Nahwärmeprojekts mit einem Blockheizkraftwerk und Holzhackschnitzelkessel. Geduld ist gefragt bei der Breitbandversorgung. Die Gemeinde sei weiterhin dran, das gemeindeeigene Glasfasernetz auszubauen, so Enderle.

Freizeitanlage für Jung und Alt

Da im Innerortsbereich ein öffentlicher Spielplatz fehlt, soll auf dem früheren Minigolfgelände die Freizeitanlage Plattenweg entstehen. Vorgesehen ist ein sogenannter Mehrgenerationenplatz mit Spiel- und Sportmöglichkeiten für Jung und Alt. In verschiedenen Bereichen könnten Bewegungsangebote für alle Altersklassen ebenso eingerichtet werden wie Spielbereiche für die Jüngsten. Auf dem gut zu pflegenden Gelände sollen auch ausreichend Sitzgelegenheiten vorhanden sein. Die bestehende Boule-Bahn soll ebenfalls auf Vordermann gebracht werden.

Im Anschluss an die Versammlung war Gelegenheit, um vor den aushängenden Planunterlagen mit den Referenten, Planern und Architekten ins Gespräch zu kommen.