Loßburg-Betzweiler-Wälde. Das Linedance-Angebot des Roten Kreuzes findet ab Mittwoch, 26. September, von 14 bis 15 Uhr für Anfänger und von 15.15 bis 16.15 Uhr für Fortgeschrittene in der Heimbachhalle in Betzweiler statt – jeweils an zehn Nachmittagen. Linedance ist eine Art Formationstanz, der in Linien neben- und hintereinander getanzt wird und für Interessierte jeden Alters geeignet ist. Die Teilnehmer brauchen keinen Tanzpartner, denn es tanzt jeder für sich und trotzdem alle gemeinsam. Die Leitung hat Christa Winter-Schrempp. Sie nimmt unter Telefon 0151/55 74 94 72 oder per E-Mail an gottischrempp@web.de auch Anmeldungen entgegen.