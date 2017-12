Loßburg. "Stern der Verheißung", so lautet der Titel des Weihnachtskonzertes des "Liederkranz" Loßburg am zweiten Advent, Sonntag, 10. Dezember, ab 17 Uhr in der evangelischen Versöhnungskirche in Loßburg. Unter der Leitung von Lara Cieply steht dabei die Kantate zum Advent von Michael Schmoll im Zentrum.