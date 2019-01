Loßburg Landkreis wappnet sich gegen ASP

Loßburg-Betzweiler-Wälde. Vertreter des Landratsamts, der Gemeinde Loßburg und die beiden Hegering-Leiter Andreas Eisenmenger (Alpirsbach) und Willi Jooß (Loßburg) nahmen die Einrichtung in Betrieb. Die "Verwahrstelle", ein Betriebsgebäude mit Edelstahlausstattung, Kühlzelle und Spülbecken, befindet sich direkt beim dortigen Klärwerk. In einem Rollcontainer können die mehr als 100 Jäger der beiden Hegeringe das entsorgen, was für den menschlichen Verzehr nicht geeignet ist: die Innereien erlegten Wilds, verendete oder überfahrene Tiere sowie belastete Kadaver, etwa durch Krankheiten oder eine zu hohe Konzentration von Radioaktivität. Die Verwahrstelle wird angefahren von der Tierkörperbeseitigung. Was im Container landet, geht in die Beseitigung – sprich: Verbrennung. Für Edmund Henßler, Leiter des Veterinär- und Verbraucherschutzamts im Landratsamt, spielt die Sammelstelle eine große Rolle in der Seuchenprophylaxe.

Eine von drei Verwahrstellen im Kreis

Erreger wie das ASP-Virus könnten sich sehr lange in der Umwelt halten. Je weniger Wildkadaver und -reste im Wald bleiben, desto besser. Aus diesem Grund haben die beiden Hegering-Vorsitzenden ihre Mitglieder auch dazu aufgerufen, die Verwahrstelle zu nutzen, "Wildaufbruch" und "Fallwild" dorthin zu bringen, wenngleich dies noch nicht verpflichtend sei.