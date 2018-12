Loßburg Kunsthandwerk bei Markt auf Hofbauernhof

Loßburg-Schömberg. Bereits zum 14. Mal veranstaltet der Hofbauernhof am dritten Advent seinen kleinbäuerlichen, kunsthandwerklichen Weihnachtsmarkt. Von 11 bis 18 Uhr haben die Besucher am Sonntag, 16. Dezember, die Gelegenheit, durch die bunte Vielfalt des kunsthandwerklichen Markts zu stöbern. Zwischen Heuballen und Gemüseregalen präsentieren mehr als 30 Aussteller auf dem Hofgelände des Bauernhofs ihre Waren: Seifen, Öle, Kunst und Kerzen, allerlei Handgefertigtes aus Stoff und Wolle, Mode, Schmuck, Holzspielzeug und Honig, Bücher, Filz und Schnitzereien. Es gibt viele Unikate und echte Handarbeit. Höhepunkt ist diesmal die Live-Schmiede von Andreas Gutekunst. Für Bewirtung sorgen die Hofbauern. Eine poetisch-besinnliche Reise in die Weihnachtszeit beginnt jeweils um 15 und um 16.15 Uhr. Dieses auch für kleine Kinder geeignete Theaterstück stimmt mit Erfindungsreichtum und humorvollen Bildern auf die Weihnachtszeit ein, wie das Hofbauernhofteam mitteilt. Wenn die Dunkelheit einsetzt, wird der gesamte Hof in ein warmes Licht getaucht. Im geschmückten Stall können die Kinder die Kühe und die Schweine streicheln und auf den Heuballen herumtoben.