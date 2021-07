1 Die Gemeinde Loßburg bietet eine Halb- oder Ganztagestour für Motorradfahrer an. Foto: Loßburg-Information Foto: Schwarzwälder Bote

Freizeit: Motorrad-Tag am 24. Juli / Bikerparty mit Band "Projekt 0-600"

Live-Musik von "Projekt 0-600", mit dem Motorrad Kurven kratzen und die schönsten Plätze im Schwarzwald entdecken, das können Biker laut Loßburg-Information am Samstag, 24. Juli, erleben.

Es gibt eine Halbtags- oder Ganztagstour. Bürgermeister Christoph Enderle und Guides der Loßburger Motorradfreunde sind mit dabei.

Die Tagestour startet um 10 Uhr und geht bis 17 Uhr, während die Halbtagstour von 13 bis 17 Uhr dauert. Jeder ist für sein Motorrad selbst verantwortlich. Teilnahme ist nur mit zugelassenen, straßentauglichne Bikes erlaubt. Erfahrung im Kolonnenfahren mit entsprechender Disziplin wird vorausgesetzt.

Anmeldung ist erforderlich bei der Loßburg Information unter 07446/95 04 60 oder per E-Mail an lossburg-information@lossburg.de Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Treffpunkt ist der Rathausplatz Loßburg. Ab 17 Uhr findet eine Hocketse und Bikerparty am Vereinsheim der Motorradfreunde Loßburg am Bahnhof Loßburg-Rodt mit der Band "Projekt 0-600" statt.

Rund um das Vereinsheim der Motorradfreunde werden die Musiker ab 20.30 Uhr den Besuchern einheizen.