Loßburg Kinder sind dem Igel auf der Spur

Zuerst erzählten die Kinder, was sie über Igel wissen und worin sich der Plüschigel Stachi von einem echten Igel unterscheidet. Danach begaben sich die Grundschüler mit Klassenlehrerin Jasmin Mäntele auf die Suche nach der Leibspeise des Igels.

Diana Schmalz hatte Bilder des Tieres an verschiedenen Stationen ausgelegt, die gefunden werden mussten. Dort gab es neue Informationen über Nahrung und Feinde, die danach in ein Bewegungsspiel eingebunden wurden. Im Wald angekommen, bekamen die Schüler den Auftrag, in Gruppen ein geeignetes Igelnest zu bauen. Motiviert gingen die Kinder an die Arbeit und versuchten, ihr Wissen umzusetzen. Diana Schmalz war mit den Igelnestern der Kinder zufrieden und meinte, dass sich in jedem einzelnen Nest der Igel wohl gefühlt hätte.

