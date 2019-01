Zur "Spurensuche im Schnee" mit anschließendem Lagerfeuer lädt die Loßburg Information interessierte Kinder ein. Treffpunkt ist am Samstag, 19. Januar, um 14.30 Uhr am Info-Pavillon im Zauberland an der Kinzig. Die Teilnahme ist kostenfrei. Foto: Loßburg Information