Loßburg Junge Chöre bringen Publikum ins Schwärmen

Bereits seit 25 Jahren dabei

Waltraud Seidel freute sich über das gelungene Gesamtwerk aller Akteure und der großen Zahl von fleißigen Unterstützern, die sich um die Dekoration und die Bewirtung gekümmert hatten. Eingebettet in das Adventskonzert war die Ehrung zahlreicher Sängerinnen durch den Verband und den Verein. Über ein Präsent für 20 Jahre Singen freuten sich Julia Tietz und Jessica Werz. Hermann Friedrich lobte "die gute, solide Gesangsarbeit", die den Sängerinnen Melanie Holzapfel, Stefanie Pohl und Jenny Seidel seit 25 Jahren Freude am Singen vermittelt. Es sei heute überhaupt nicht mehr selbstverständlich, "dass Kinder und Jugendliche so lange bei einer Sache bleiben", meinte der Verbandspräsident bei der Überreichung von Ehrennadeln und Urkunden.

Für langjähriges Chorsingen zeichnete Vorsitzende Stefanie Feistner zudem Nadine Matern, Celine Fürst, Jule Wissenbach und Luisa Metzler aus.