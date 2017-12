Loßburg Jahreskonzertbietet klangvolle "Talentschmiede"

Loßburg-Betzweiler. Seit mehreren Wochen bereiten sich die Aktiven des Musikvereins Betzweiler intensiv auf den musikalischen Höhepunkt des Jahres vor. Dirigent Thomas Wössner hat für das Jahreskonzert in der Heimbachhalle wieder ein anspruchsvolles Programm zusammengestellt, das dem Publikum abwechslungsreiche Werke unterschiedlicher Genre mit einigen anspruchsvollen solistischen Einlagen bietet. Zur Vorbereitung auf das Konzert absolvierte das Hauptorchester des Musikvereins ein Probenwochenende im Haus der Volkskunst in Dürrwangen. Etliche Register- und Gesamtproben standen an diesen Tagen auf dem Programm, die von Dirigent Thomas Wössner und der Musikkerin Angela Oesterle geleitet wurden. Die letzte Probe des Wochenendes leitete Wolfgang Wössner, Stadtmusikdirektor in Villingen-Schwenningen. Dabei wurde einigen Stücken noch der Feinschliff verpasst. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, Saalöffnung ist um 18 Uhr. Die Heimbachhalle ist entsprechend dem Motto geschmückt. Für Bewirtung ist ebenfalls gesorgt.