Loßburg In Wittendorf trägt vieles seine Handschrift

Ehefrau Gertrud, drei Töchter und ein Sohn mit Ehepartnern, zehn Enkel sowie fünf Urenkel gratulieren dem noch ausgesprochen rüstigen Jubilar. Als Urenkel des Dorfschultheißen Friedrich Beilharz wurde Paul Haug am 4. Dezember 1927 als zweites von drei Kindern der Familie in Wittendorf geboren. Mit 14 Jahren begann er eine Schreinerlehre bei seinem Vater Gottlieb. Ein Jahr später verstarb sein Vater und Lehrmeister. Dank eines ortsansässigen Schreinermeisters konnte er seine Lehre abschließen und den väterlichen Betrieb weiterführen.

Als sein Bruder aus dem Krieg heimkehrte, führten sie das Traditionsunternehmen zunächst gemeinsam. Nach bestandener Meisterprüfung machte sich Paul Haug jedoch auf in die Fremde, um Erfahrungen zu sammeln, Kenntnisse zu vertiefen und Neues kennenzulernen. Er war in Alpirsbach und Stuttgart als Meister tätig, kehrte jedoch 1956 in die Heimat zurück.

Nach seiner Rückkehr arbeitete er als Meister in der Skifabrik Kober in Wittendorf. 1957 lernte er seine spätere Ehefrau Gertrud kennen, die er 1958 heiratete. Am 1. Juni 1960 erfüllte sich sein großer Wunsch, eine eigene Schreinerei wurde gegründet; erst in gemieteten Räumen, danach entstand ein Werkstattneubau und später ein Erweiterungsbau mit Wohnhaus. Gemeinsam mit seiner Ehefrau wurde der Betrieb aufgebaut, der weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannt war. In den 70er-Jahren wurden zusätzlich Bauernmöbel gefertigt. Am 1. Januar 1994 übernahm Sohn Volker die Schreinerei und führt diese bis heute.