Loßburg. Knapp eineinhalb Stunden lang fiel am Montagabend in Loßburg der Strom aus. Ursache dafür war ein Leitungsabriss an einer 20-Kilovolt-Doppelsystem-Freileitung im Bereich der Netze BW zwischen Bettenhausen und Neuneck, wie die Stadtwerke Freudenstadt mitteilen. Von dem Leitungsabriss waren zeitgleich beide Haupteinspeiseleitungen für die Gemeinde Loßburg betroffen, wodurch es ab 20.13 Uhr zu einem kompletten Ausfall der Stromversorgung kam. Die Stadtwerke Freudenstadt waren mit zwei Schalttrupps und insgesamt fünf Mitarbeitern im Einsatz und nahmen die Versorgung Schritt für Schritt wieder auf. Ab 21.40 Uhr war die Versorgung durch den schnellen Einsatz wieder komplett hergestellt.