Loßburg Im Adrionshof zieht neues Leben ein

In dem in malerischer Umgebung stehenden denkmalgeschützten Ensemble sind noch vereinzelt Zeugnisse feudaler Glanzzeiten zu bewundern. Untrügliche Zeichen des Verfalls, unbewohnbare Zimmer und Wasserschäden, die sich durchs gesamte Anwesen ziehen, überwiegen jedoch. Die Rede ist vom einstmals stolzen Adrionshof, einem zum Hotel ausgebauten Waldbauernhof, der in seinen Glanzzeiten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als einer der größten Gutshöfe galt und eines der ersten Häuser in der Umgebung war.