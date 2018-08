Loßburg Handarbeit und Entspannung

Loßburg. Ein Filzkurs unter der Leitung von Sinaida Ungefuk, Kreativpädagogin und Heilerzieherin, findet am Samstag, 13. Oktober, von 14.30 bis 17.30 Uhr in der Küche der Eduard-Breuninger-Grundschule in Loßburg statt. Mit Merinowolle werden warme Filzpantoffeln und Clogs gefilzt, die beliebig verziert werden. Für das Anpassen an die individuelle Fußform wird direkt am Fuß weitergearbeitet. Das knetende Bearbeiten der Filzwolle in warmem Seifenwasser hat fast etwas von einer Fußmassage, heißt es in der Ankündigung der Volkshochschule.

Im Herbstsemester finden sich auch wieder Kurse zur Entspannung und Stressbewältigung. Kundalini-Yoga mit Bärbel Kilgus wird ab Montag, 15. Oktober, im Bürgerhaus Jakobskirche angeboten. Der Kurs umfasst zehn Termine, jeweils montags von 19 bis 20.15 Uhr. Die Teilnehmer sollten eine Matte, eine Decke und ein Getränk mitbringen. Der Kurs "Korbflechten mit Weiden" richtet sich an Anfänger und Flechterfahrene, die einen runden Korb mit Grifflöchern flechten wollen. Flechterfahrene fertigen zum Beispiel einen Ergo-Schulterkorb oder einen Einkaufskorb. Sie lernen mit Dieter Deringer die wichtigsten Grundtechniken des Weidenflechtens.

Am Ende des Seminars sind die Teilnehmer in der Lage, selbstständig weiter zu arbeiten und die erworbenen Fertigkeiten auch für andere Projekte wie zum Beispiel Paravents, Zäune und Rankhilfen einzusetzen.