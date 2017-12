Loßburg Hallenbad in Loßburg soll saniert werden

Loßburg (cw). In nichtöffentlicher Sitzung hat sich der Loßburger Gemeinderat grundsätzlich für den Erhalt und die Sanierung des Loßburger Hallenbads ausgesprochen. Dies teilte Bürgermeister Christoph Enderle bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mit. Formell auf den Weg gebracht werden soll das Projekt noch in öffentlicher Sitzung. "Solch ein Vorhaben kann man nicht hinter verschlossenen Türen beschließen", sagte Kämmerer Günter Muth auf Anfrage unserer Zeitung. Geklärt werden muss noch, ob es Zuschüsse für das Vorhaben gibt und was genau gemacht werden soll. Fest stehe jedoch, so Muth, dass das Hallenbad, in den 70er-Jahren gebaut, energetisch und technisch bei Weitem nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist. Bevor es in die Detailplanung geht, sei es wichtig gewesen, eine Grundsatzentscheidung über den Erhalt der Einrichtung zu treffen. Der Gemeinderat war davon überzeugt, dass das Hallenbad wichtig für Loßburg ist – beispielsweise auch wegen des Schulschwimmens.