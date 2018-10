Loßburg Großes Sortiment präsentiert

Alpirsbach. Mit knapp 70 Ausstellern ist der Herbstmarkt bei den Ausstellern etwas weniger stark als der Pfingstmarkt in Alpirsbach gefragt. Bei zunächst strahlendem Sonnenschein kamen auch viele Besucher am Sonntag auf den Herbstmarkt nach Alpirsbach.

Angeboten wurde wieder ein buntes Warensortiment mit Kleidung, Süßigkeiten, Haushaltswaren, Gewürzen, Büchern, Schmuck und herbstlichen Deko-Artikeln für viele Anlässe.

An vielen Ständen gab es Speisen und Getränke. Bei angenehmen Temperaturen war Eis dabei eine gefragte Köstlichkeit. Auch viele der Einzelhandelsgeschäfte in der Alpirsbacher Innenstadt hatten am Sonntag geöffnet.