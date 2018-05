Loßburg Gleiche Preise und Öffnungszeiten

Größere Kinder können auf der 44-Meter-Rutsche rasant in den Nichtschwimmerbereich des großen Beckens sausen. Wer nach dem Schwimmen noch Lust auf Sport hat, kann sich auf dem Beachvolleyballfeld austoben. Für Pfingstmontag, 21. Mai, lädt das Kiosk-Team des Bädervereins zu einem Frühstücksbüfett von 9.30 bis 11.30 Uhr ein. Anmeldungen sind unter Telefon 0170/465 87 08 oder per E-Mail an kiosk@lossburger-baeder.de möglich.

Die Eintrittspreise im Freibad bleiben unverändert, auch die Öffnungszeiten sind gleich wie im vergangenen Jahr – täglich von 11 bis 19 Uhr, samstags, sonntags, an Feiertagen und in den Ferien von 10 bis 19 Uhr.

Mitglieder mit Transponder können täglich von 5 bis 22 Uhr baden.