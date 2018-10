Loßburg Glaubenskurs startet

"Alpha" wurde von der anglikanischen Kirche Holy Trinity Brompton in London vor 25 Jahren entwickelt und wird heute in 169 Ländern von Kirchen aller Konfessionen angeboten. Der Alpha-Kurs ist kostenfrei und findet jeweils am Freitag ab 20 Uhr in der Lilienstraße 7 in Loßburg statt. Anmeldung ist erforderlich. Weitere Auskünfte über den Glaubenskurs gibt es online unter www.lossburg. lgv.org.