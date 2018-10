Loßburg Gemüse nach alter Methode fermentieren

Es geht darum, wie man nach einer alten und bewährten Methode Gemüse lange haltbar macht. Fermentierte Lebensmittel sind nicht nur länger haltbar, sondern auch besser verdaulich, wie das Team vom Hofbauernhof mitteilt. Und sie sind frei von Konservierungs- und Zusatzstoffen.

Bei dem Workshop werden drei Gemüsesorten fermentiert und in Einmachgläser abgefüllt. Diese dürfen die Teilnehmer mit nach Hause nehmen. Die Gläser können selbst mitgebracht oder vor Ort gekauft werden. Anmeldungen sind per E-Mail an info@hof-bauern-hof.de oder unter Telefon 07446/91 60 47 möglich.