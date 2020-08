Loßburg Gemeinde warnt Bauherren vor Fake-Grundstücken

"Nach unserer Überzeugung geht das so nicht. Deswegen haben wir rechtliche Schritte eingeleitet. Da gilt: 'Wehret den Anfängen!'", meint der Bürgermeister. Die Gemeinde habe die Verbraucherzentrale ins Boot geholt. Mit dem Ziel, die aus Sicht der Verwaltung unseriösen Angebote aus dem Netz zu bekommen. Auch auf das Immobilienportal sei man zugegangen und habe die Löschung der Anzeigen beantragt.

Doch wer hat die Anzeigen eigentlich online gestellt? Der Fertighaushersteller selbst sei es schon mal nicht gewesen, teilt die Marketing-Abteilung des Unternehmens mit. Wenig später kommt die Aufklärung: Der Urheber ist Götz Runck, Bauberater des Hausherstellers und Inhaber der Immobilienfirma GRU Real Estate in Hallwangen. Und der kann die ganze Aufregung so gar nicht nachvollziehen. Die Anzeige richte sich ausschließlich an Bauherren, die sich bereits ein Grundstück im Neubaugebiet gesichert hätten, denen aber noch ein Hausanbieter fehle, sagt Runck. Schließlich stehe in der Anzeige ja ausdrücklich: "Alle Bauplätze sind bereits reserviert und ab 2021 bebaubar! Sie haben noch nicht den richtigen Baupartner gefunden?"

Anzeigentext wird überarbeitet

Nun könnte die Formulierung "alle Bauplätze sind bereits reserviert" ja freilich auch bedeuten, dass der Haus-Anbieter diese reserviert hat? Sicher nicht, wiegelt Runck ab. Für ihn sei klar, was damit gemeint sei. Nichtsdestotrotz werde er die Anzeigen nochmals umformulieren. Auf diese hin, sagt Runck, hätten sich bei ihm bereits zwei Bauherren gemeldet, die Grundstücke im Neubaugebiet reserviert hätten. Eine Kostenfalle müsse niemand befürchten, sichert er zu. Hinter dem Angebot stecke "kein böser Wille".

Wenig später lautet der Text wie folgt: "Alle Bauplätze sind nach Auskunft der Gemeinde bereits reserviert und ab 2021 bebaubar! Sie haben noch nicht den richtigen Baupartner gefunden? ... Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Interessenten, die noch keinen Baupartner für Ihren Haustraum in Loßburg Massel III gefunden haben! ACHTUNG, aus gegebenem Anlass wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei diesem Angebot nicht um ein Hauskauf mit Grundstück handelt. Angesprochen sind Privatpersonen die bereits ein Grundstück in Loßburg reserviert haben und noch keinen Baupartner gefunden haben! In keinem Fall werden durch diese Anzeige Gebühren oder sonstiges fällig."