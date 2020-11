Loßburg Gemeinde Loßburg macht Riesenschritte in Sachen Digitalisierung

Darüber hinaus gibt es viele Online-Dienste, beispielsweise für Bewerbungsverfahren, oder, um die Wasseruhren digital abzulesen. Die Gemeinschaftsschule hat sogenannte Tabletklassen, und sämtliche Schulräume sind mit einem Beamer ausgestattet.

WLAN in Rathaus und Kinzighaus gibt es ebenfalls, und in der Pandemiezeit wurden Videokonferenzen und Online-Seminare angeboten. Ab dem 1. Januar 2021 sollen in ganz Loßburg Eltern ihre Kinder über das System "Little Bird" für einen Platz im kommunalen oder evangelischen Kindergarten anmelden können, gab Bürgermeister Christoph Enderle bekannt. Mit dieser Online-Kindergartenplatz-Reservierung wolle man Mehrfachanmeldungen vermeiden. Zum Jahresbeginn soll auch die Bauhofsoftware mit der Einführung von "ARES" aufgerüstet werden. Sie ermöglicht ein digitales Auftragsmanagement sowie eine digitale Stundenerfassung. Für Ende Januar ist dann die Digitalisierung der Gemeindebücherei geplant. Damit setze die Gemeinde einen Wunsch des Jugendforums um, so Enderle.