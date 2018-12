Loßburg Gelungene Premiere für Dirigentin

Diese Energie begleitete die Zuhörer auch beim Titel "Lord of the Dance" von Ronan Hardiman. Die irische Tanzshow hat seit 1996 rund 65 Millionen Menschen begeistert. Die Mischung aus Stepptanz, Folklore und irischen Rhythmen brachte das gut eingespielte Orchester gekonnt rüber. Erinnert wurde an den amerikanischen Ausnahmetänzer Michael Flatley, der in einer Sekunde 35 Steppschritte und somit den Weltrekord schaffte. Schnelle Läufe hatten bereits in den Proben manchen Klarinetten- und Trompetenspieler ins Schwitzen gebracht. "Hauptsache, ihr spielt locker und leicht", hatte dann die Dirigentin motiviert. Ihr Wunsch wurde erfüllt, und die Musiker erhielten nach dem Stück viel Beifall.

Mit treibenden Rhythmen am Anfang und Schluss wurde "Torrents of Fire" von Larry Neeck zelebriert. Das klangvolle Stück voller Feuer und Leben kam beim Publikum gut an. Mit dem fröhlichen Marsch "Ceremony" von Wim Laseroms ging es dann in die Pause.

Die moderne Ouvertüre "Jump and Joy", komponiert von Markus Götz, erwartete das Publikum nach der Pause. Fröhliche Rockmelodien wechselten sich mit sanften weichen Klängen ab. So wurden die Fassetten der Freude musikalisch dargestellt. Eine Reise in die Vergangenheit war das Lied "Glasnost" von Dizzy Stratford. Jacoob de Haan hatte unter dem Pseudonym Dizzy Stratford in seinem Werk die Geburt des neuen Russlands verarbeitet. Ebenso ein Hörgenuss war "Adele in Concert" – arrangiert von Michael Brown. Die Hits der weltbekannten Sängerin wurden glänzend mit Blechinstrumenten präsentiert.

Lang anhaltender begeisterter Beifall der Zuhörer entlockte dem Musikverein Loßburg mehrere Zugaben. Zur Verabschiedung dankte Vorsitzender Schwab dem Liederkranz für die Bewirtung, ebenso allen Spendern und Gönnern.