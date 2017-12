Loßburg. Mit der Vergabe von Bauarbeiten befasste sich der Loßburger Gemeinderat. Zunächst ging es um die Sanierung des Gehwegs in der Oberen Schulstraße zwischen Ackerscheuer und Schröder-straße. Erich Günter vom Bauamt stellte die Baumaßnahme vor. Die Sanierung beinhaltet demnach die Neuordnung des Gehwegs, die Bepflanzung und eine Verbreiterung der Fahrbahn um 50 Zentimeter. Sieben Firmen hatten Angebote abgegeben. Mit dem günstigsten Angebot von knapp 67 000 Euro erhielt eine Firma aus Baiersbronn einstimmig den Zuschlag. Baubeginn ist im Frühjahr. Zwar sei mit den Anwohnern eine Kostenbeteiligung vereinbart worden, so die Verwaltung. Allerdings müsse vor der Beteiligung der Anwohner an den Erschließungskosten eine Entscheidung des Landratsamts abgewartet werden. Eine vorläufige Beurteilung habe allerdings ergeben, dass nur eine Sanierung vorliegt und deshalb keine Erschließungskosten zu erheben sind. Der Gemeinderat stimmte der Vergabe einstimmig zu.