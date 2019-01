Loßburg-Betzweiler-Wälde. Die Allianzgebetswoche in Betzweiler-Wälde steht unter dem Motto "Einheit leben lernen". Die Allianz-Gebetsabende beginnen jeweils um 20 Uhr. Am morgigen Dienstag, 15. Januar, findet der Gebetsabend im Alten Kirchle in Betzweiler statt, am Mittwoch, 16. Januar, in der evangelisch-methodistischen Kirche in Betzweiler, am Donnerstag, 17. Januar, im evangelischen Gemeindehaus in Wälde und am Freitag, 18.Januar, im Gemeindehaus der Volksmission in Wälde. Die Abende werden musikalisch mitgestaltet, unter anderem vom Männergesangverein Frohsinn Wälde. Der Gebetsabend am Freitag wird von den Jugendlichen gemeinsam gestaltet. Am Sonntag, 20. Januar, um 10.15 Uhr beginnt der gemeinsame Abschlussgottesdienst in der evangelischen Kirche in Betzweiler. Dieser Gottesdienst wird unter anderem vom Chor Aufwind mitgestaltet.