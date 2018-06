Loßburg Fußball-WM: Fußballfieber im dunklen Tann

In der Nähe des Loßburger Freibads findet man den Waldfestplatz. Eigentlich ein sehr beschaulicher Ort, der einen nicht vermuten lässt, dass hier Fußball-Emotionen hochkochen können. Aber dass sich dort was tut, merkt man an der Technik, die herumsteht, und den Menschen, die die Technik für die Übertragung aller Spiele dieser WM aufbauen. Seit 2010 gibt es im zweijährigen Rhythmus Public Viewing auf dem Waldfestplatz in Loßburg, das nun bereits zum fünften Mal veranstaltet wird.

Zunächst wollte der Förderverein Loßburger Bäder mit der Ausrichtung des Public Viewings und der damit verbundenen Bewirtung Geld verdienen, um das Loßburger Freibad zu unterstützen. 2012 kam dann der Förderverein Fußball SV Wittendorf mit ins Boot. Über die nun anstehende Großveranstaltung informierten vom Organisationsteam (auf unserem Foto von rechts) Peter Stumpf (Öffentlichkeitsarbeit), Michael Hofer (Förderverein Bäder), Uli Scheckenhofer (Technik), Karin Armbruster (Leiterin der Loßburg Information), Wilfried Vogt (Förderverein Fußball SV Wittendorf), Joachim Haas (Vorsitzender des SV Wittendorf).

Aus dem Public Viewing von 2010 ist heute der Loßburger Eventsommer geworden. Auch wenn die EM oder WM den Termin bestimmen, gibt es in dieser Zeit in Loßburg neben dem Public Viewing auch andere Veranstaltungen für alle Altersgruppen.