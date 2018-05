Loßburg Für den guten Zweck am Start

Loßburg. Die Sportveranstaltung "Loßburg aktiv" steigt wieder am Sonntag, 10. Juni, in Loßburg. Veranstaltet wird dieser Tag für Breitensportler in bewährter Kooperation vom Verein "Join – Mut zum Leben" und der Loßburg Information. Das sportliche Angebot umfasst vormittags ab 9 Uhr Radfahren (80 Kilometer Rennrad, 45 Kilometer Mountainbike sowie eine geführte E-Bike-Tour mit 45 Kilometern und die Familienradtour "Mit dem Schultes unterwegs" über 15 Kilometer), Laufen (21-Kilometer-Halbmarathon und 10-Kilomter-Distanz) und Nordic Walking (10-Kilometer-Rundkurs).

Der Erlös der Veranstaltung kommt wieder der Förderung des gemeinnützigen Lebenszentrums Feldsonne im Ortsteil Sulzbach zugute. Die "Feldsonne" ist wiederum Start und Ziel für alle Disziplinen.

"Loßburg aktiv" gelte bei vielen Hobby-Sportlern in der Region bereits als Geheimtipp, so die Veranstalter. Denn die Veranstaltung habe einen ganz eigenen Charakter. Sie verbinde sportliche Herausforderung in verschiedenen Disziplinen, Freude an der Bewegung in der Natur und geselliges Beisammensein mit sozialem Engagement.