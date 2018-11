Loßburg Fröhlich-leichter Gesang in vielen Varianten

Publikum klatscht mit

Die "Sweet Voices" traten zunächst mit melancholischen Melodien auf. Mit dem Song "Mad World" der britischen Popgruppe Tears for Fears hatten die Mädchen schon am Anfang in die Kiste der Ohrwürmer gegriffen und gezeigt, was an diesem Abend zu erwarten war.

Ausdrucksstarke Stimmen und solistische Vorträge mit Chorhintergrund setzten Glanzpunkte. Mitklatschen war beim Italo-Schlager Marina ein Muss. Unterstützung bekamen die Sängerinnen beim "Earth Song" von den "No Limits". Die jungen Frauen drehten mit Songs von "Queen" und den Musical-Evergreens "The Lion sleeps Tonight" und "Over the Rainbow" richtig auf. Im "Radio Welt" hatte zwischenzeitlich Moderatorin Pauline Kielwein die Führung übernommen und wartete mit einer Menge von Informationen auf.

Begleitet wurden die jungen Sängerinnen von Stefanie Engelhof am Klavier, Sandra Burkhardt am Keyboard, Schlagzeuger André Frey und von Bassist Michael Osswald. Mit der gesungenen Aufforderung "Probier’s mal mit Gemütlichkeit" verabschiedeten sich die drei Chöre gemeinsam.

Die tolle Gemeinschaftsleistung würdigte das Publikum an den mit Fähnchen aus allen Herren Ländern dekorierten Tischen mit herzlichem Beifall. Vor der umjubelten Zugabe mit "We are the World" dankte Chorleiterin Waltraud Seidel allen Mitwirkenden und Helfern.