Loßburg Freundschaftliche Bande gefestigt

Loßburg. 22 Loßburger Jugendliche stiegen am Abend gemeinsam mit ihren Begleitlehrern Corinna Bräuning und Johannes Würtz sowie Schulleiter Thomas Gisonni in den Bus, um den weiten Weg durch die Nacht in die Ungarische Partnergemeinde Harta anzutreten. Bereits im Herbst waren Mädchen und Jungen aus Harta in Loßburger Familien untergebracht, und bei einem Festakt waren die erneuerten Partnerschaftsurkunden unterzeichnet worden. Dies sollte nun in Harta wiederholt werden.

Trotz langer Anreise kamen die Loßburger Schüler bestens gelaunt in Harta an. Von Anfang an waren alle beeindruckt von der großen Gastfreundlichkeit, die einen in der Partnergemeinde erwartet.

Bei sommerlichen Temperaturen gab es ein abwechslungsreiches und originelles Programm für die deutschen Gäste. So fand gleich am ersten Tag eine Dorfrallye statt, es gab Ausflüge nach Budapest und Kalocsa, eine Reitershow in der Puszta und vieles mehr. Besonders spannend für die deutschen Schüler war der Schulbesuch an der Raday Pal Közoktatasi. Dort beschäftigten sich die Jugendlichen gemeinsam mit Vorurteilen gegenüber Deutschen, Ungarn und auch anderen Nationalitäten. Der Höhepunkt war dort der feierliche Festakt, der von den Gastgebern aufwändig umrahmt wurde. So führten Grundschüler ein Theaterstück im alten Hartauer Dialekt auf. Viele Loßburger waren erstaunt, wie gut sie diesen verstehen.