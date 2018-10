Loßburg. Die Feuerwehrabteilung Loßburg veranstaltet am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Oktober, im und beim Feuerwehrhaus ihr Brandschutzwochenende. Der Eintritt ist frei. Beginn ist am Samstag um 16 Uhr mit einem Handwerkervesper und einer Fahrzeugausstellung. Ab 21 Uhr ist Barbetrieb und Party-Musik mit DJ Gero. Am Sonntag geht es um 10 Uhr mit einem Frühschoppen weiter. Ab 12 Uhr gibt es Mittagessen, danach Kaffee und Kuchen. Eine Schauübung beginnt etwa um 14.30 Uhr. Die Besucher bekommen dabei Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr und können auch Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto unternehmen.