Loßburg-Schömberg. Mit rund 100 Besuchern feierten die Hofbauern des Demeter-Betriebs Hofbauernhof in Schömberg bei Sonnenschein und warmer Suppe das Erntedankfest. In ansprechende geschmücktem Ambiente konnten die Besucher zwischen verschiedenen Aktionen zum Mitmachen wählen. Es wurde frischer Apfelsaft gepresst, Kraut gehobelt und eingelegt, Blumenkränze wurden gebunden, und wer ein bisschen in der Erde buddeln wollte, konnte sich seine Karotten mit den eigenen Händen frisch vom Feld holen. Bei zwei Hofführungen wurden die Besucher über das Gelände geführt, über biodynamische Landwirtschaft informiert, und die Tiere durften auch gestreichelt werden. Zur Verköstigung gab es eine Erntesuppe, dazu frisches Brot aus der Hofbackstube und verschiedene Apfel-Zwetschgen-Kuchen mit heißem Bio-Kaffee. Das Erntedankfest diente zudem als Auftaktveranstaltung für die Gemeinschaftsaktion Ernten & Essen.