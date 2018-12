Loßburg Feier mit Liedern und Andacht

Zum stimmungsvollen Ambiente trugen die weihnachtlich dekorierten Tische mit den Weihnachtskarten bei, die wieder von Maria Almendinger und Hannelore Schulz gebastelt worden waren, und eine besondere Überraschung waren die kunstvoll hergestellten Bienenwachskerzen von Brigitte Goller. Für die drei Frauen sowie für die Spender der Kuchen gab es einen Sonderapplaus.

Bürgermeister Christoph Enderle und Ortsvorsteher Gerhard Haas hoben in ihren Grußworten den guten Besuch der Veranstaltung hervor und dankten dem Team des Seniorenkreises, allen voran Heinz Pfau, für sein Engagement im Namen der Ortschaft und Gemeinde. Außerdem gingen beide auf die wichtigsten Investitionen in der Ortschaft Lombach im vergangenen Jahr ein. Nicht alles, was geplant war, sei umgesetzt worden. Zuweilen brauche es auch etwas Geduld, bis die erhofften Zuschüsse zugesagt und genehmigt werden, so der Bürgermeister.

Nach der Eröffnung des Kuchenbüfetts und einer kurzen Kaffeepause wurde gemeinsam ein Adventslied gesungen, bevor Pfarrerin Regina Stierlen eine Adventsandacht hielt. Seniorenleiter Heinz Pfau gab einen Rückblick auf die Zusammenkünfte und die insgesamt acht Ausflüge im zu Ende gehenden Jahr, wobei der Fokus auf den Ausflügen lag. Vor der Bescherung stand noch eine besondere Ehrung an. Charsta Frick wurde für ihren 13-jährigen Dienst im Team der Seniorenarbeit mit einem Geschenk bedacht. Charsta Frick, die fast 13 Jahre für die Anmeldungen zu den Ausflügen verantwortlich war, hat im November vor der Jahresabschlussfahrt ihr Amt nach 99 gelungenen Ausfahrten an Roswitha Gerlinger abgegeben.