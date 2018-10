Loßburg. Unter dem Leitwort: "Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen (Mt 11,28)" lädt das Vinzentiner Exerzitienzentrum Freudenstadt zu Exerzitien nach Loßburg in die katholische Kirche St. Martin ein. Der indische Pater Abraham leitet diese Tage, und auch Pater Emmanuel und Pater Paul vom Vinzentiner Exerzitienzentrum in Freudenstadt wirken mit. Die Exerzitien beginnen am Mittwoch, 10. Oktober, und enden am Samstag, 13. Oktober. Sie dauern täglich von 9.30 bis 18 Uhr. Die Exerzitien umfassen Lobpreis, Messe, Vorträge, Beichte sowie Heilungsgebet und Segen für die Kranken. Am letzten Tag der Exerzitien findet ab 14.30 Uhr eine Messe mit Krankensalbung statt. Nähere Informationen gibt es online unter www.vez-fds.de oder unter Telefon 07441/ 912 57 63.