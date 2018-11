Loßburg. In der Nacht zum Montag hat ein unbekannter Täter auf dem Schlossring in Loßburg an fünf Autos insgesamt elf Reifen zerstochen. Der Sachschaden dürfte bei über 1000 Euro liegen, wie die Polizei mitteilt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07441/53 60 entgegen.