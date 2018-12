Loßburg-Betzweiler. Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in die Oldtimerhalle in der Hilbstraße in Betzweiler eingebrochen, wie die Polizei berichtet. Die Täter versuchten, die Tür an einem Rolltor aufzuhebeln. Dabei rissen sie den Türknopf ab und nahmen ihn mit. Hinter der Werkstatt bearbeiteten sie eine Metalltür, die sich allerdings nicht öffnen ließ. Letztlich schafften es die Täter, ein Fenster aufzuhebeln. So gelangten sie in die Restaurationswerkstatt. Dort durchsuchten die Eindringlinge mehrere Garagen und das Büro. Sie deckten sämtliche Fahrzeuge und Motoren ab und nahmen am Ende Oldtimer-Bauteile im Wert von mindestens 10 000 Euro mit.