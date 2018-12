Loßburg Drogen: Mann fährt Schlangenlinien

Der Mann war mit seinem BMW immer wieder auf der Gegenfahrbahn unterwegs, kam kurz nach dem Kreisel bei 24-Höfe zeitweise sogar komplett von der Straße ab. Eine Autofahrerin alarmierte die Polizei.

Die Beamten ermittelten die Halterin des Autos und fuhren zur Wohnadresse der Frau. Gefahren war allerdings deren Mann. Und dieser wollte die Polizisten gleich gar nicht in die Wohnung lassen, heißt es in einer Pressemitteilung. Erst nachdem sie eine richterliche Anordnung in Händen hielten, konnten die Polizisten die Wohnung betreten.

Ein Alkoholtest verlief negativ. Anders ein Drogen-Vortest. Dieser wies bei dem 30-Jährigen Cannabis nach. Zudem besitzt der Mann keinen deutschen Führerschein. Die Ermittlungen laufen.