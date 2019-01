Loßburg Discofox in Workshops

Loßburg-Lombach. Die Tanzsportabteilung des VfB Lombach bietet neue Discofox-Workshops mit den Trainern Reinhold und Nadja Heinzelmann im Lombacher Bürgerhaus an. Aufgrund großer Nachfrage im vergangenen Jahr wird es ab Januar zwei Anfängergruppen und zwei Fortgeschrittenen-Gruppen mit unterschiedlichen Anforderungen geben. Auch Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren sind willkommen. Die Termine sind sonntags – am 20. Januar, 3. und 17. Februar sowie am 3. und 17. März. Die erste Anfängergruppe beginnt um 13.30 Uhr, die zweite Anfängergruppe um 14.45 Uhr, die Fortgeschrittenen-Gruppe 1 um 16 Uhr und die Fortgeschrittenen-Gruppe 2 um 17.15 Uhr. Die Unterrichtsdauer beträgt jeweils 75 Minuten. Weitere Informationen und Anmeldungen unter Telefon 07446/30 74 oder per E-Mail an