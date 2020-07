Loßburg Defekte Niederspannungsmuffe führt zu Stromausfällen

Loßburg - Zu mehreren kurzzeitigen Stromunterbrechungen kam es am Montag, 6. Juli, in der Zeit von 11.49 bis 12.53 Uhr in Teilen von Betzweiler, Wälde und Loßburg. In Betzweiler in der Kapfstraße ist eine Niederspannungsabzweigmuffe durch eindringendes Wasser ausgebrannt, wie die Stadtwerke Freudenstadt mitteilen. Ein unmittelbar parallel verlaufendes 20.000 Volt-Kabel wurde dabei ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen und dabei so vorgeschädigt, dass es seiner bestimmungsgemäßen Betriebsspannung nicht mehr Stand halten konnte. Noch in der Vorbereitung zur Reparatur kam es daher zu einem sogenannten Erdschluss. Die dadurch entstandene Erhöhung der Spannung zwischen Phasen und Erde, löste in der Folge bei einem weiteren 20.000 Volt-Kabel einen zweiten Erdschluss aus.