Loßburg Chaos um Chronik

Die Laiberghalle in Wittendorf ist ab 18 Uhr geöffnet, die Jahresfeier beginnt um 19 Uhr. Für Bewirtung ist gesorgt. Zum Inhalt des Theaterstücks: In Klainkirchlingen regnet es durch das marode Kirchendach. Geld für die Reparatur ist nicht vorhanden. Zum Glück kann der Pfarrer noch das Gemeindehaus für den Gottesdienst nutzen. So ist das auch in einer uralten Kirchenchronik geregelt. Aber niemand weiß, warum und wie lange, denn das alles steht im nächsten Band der Kirchenchronik, der verschollen ist. Die Bürgermeisterin will die Verfügung aufheben, um im Gemeindehaus einen Vereinsraum einzurichten. Das ruft schnell andere Bürger auf den Plan, die das Gemeindehaus gerne für ihre Zwecke nutzen würden.

Die Lage für den Pfarrer scheint aussichtslos. Als dann ein Auswärtiger aus Amerika auftaucht, beginnt das Chaos.