Loßburg Chaos um Chronik

Loßburg-Wittendorf. Der SV Wittendorf veranstaltet am Samstag, 19. Januar, seine Jahresfeier in der Laiberghalle in Wittendorf. Die Theatergruppe des SV führt dabei die Komödie in drei Akten "Die verschollene Kirchachronik" auf. Hallenöffnung ist um 18 Uhr. Beginn der Theateraufführung gegen 19 Uhr. Für Bewirtung ist gesorgt. Nach der Theateraufführung werden Preise verlost.