Loßburg Bürger löchern Kandidaten – und finden wunde Punkte

Attraktiver für Familien

Weshalb die Gemeinde 14 Millionen Euro für eine Sportanlage ausgeben wolle und ob auch ein Kunstrasenplatz geplant sei, wollten Bürger wissen. "Das kann ich nicht beantworten", sagte Kebeck. Das Projekt bezeichnete er aber als "sehr gut". Das Geld sei für die Sanierung des Hallenbads und für den Bau einer Dreifeldsporthalle, sagte Enderle. Einen Kunstrasenplatz könne er sich beim Kleinspielfeld der Schule vorstellen, versprechen könne er ihn aber nicht.

Bei der Frage, wie der Ortskern Loßburgs für Familien attraktiver werden könnte, verwies Enderle auf den Mehrgenerationenplatz, der 2021 gebaut werden soll. Kebeck fand das Vorhaben gut. Ein Mehrgenerationenplatz sei auch für den Tourismus wichtig. Auf die Frage, was er in Angriff nehmen möchte, antwortete Kebeck spontan: "Dass ich Schultes werde." Er versprach, dann die Allgemeinheit in seine Entscheidungen einzubeziehen. Enderle will die medizinische Versorgung verbessern und den Einzelhandel im Ort stärken. Wohnraum für junge Familien schaffen möchte Enderle schon, allerdings wolle er seitens der Gemeinde dafür keine Wohnbaugenossenschaft gründen. Das sah Kebeck anders. Loßburg sei eine "reiche Gemeinde" und es sei ihre Pflicht, dafür zu sorgen, dass sich auch Sozialhilfeempfänger in ihr wohl fühlen. Das Problem des Leerstands in den Geschäften will Kebeck durch Unterstützung derer, die man im Ort haben wolle, erreichen. Konkrete Vorschläge machte er nicht.

Anonyme Anzeige

Enderle verwies auf Gespräche mit dem HGV. Man habe bereits "Start-ups" angesiedelt und auch mit Eigentümern über eine Mietminderung geredet. Angesprochen auf die Anzeige im Staatsanzeiger, in der eine Interessengemeinschaft anonym für Bürgermeisterkandidaten in Loßburg geworben hatte, forderte Enderle diejenigen auf, die mit seiner Arbeit nicht zufrieden sind, mit ihm das Gespräch zu suchen. Kritisches musste sich auch Kebeck gefallen lassen: Wie oft er schon an einer Gemeinderatssitzung teilgenommen habe, wurde gefragt. Ungefähr an sieben, antwortete Kebeck, eine davon in Loßburg. Auf Nachfrage Enderles räumte er ein, aus beruflichen Gründen erst um 18.27 Uhr gekommen und nach dem Tagesordnungspunkt Kandidatenvorstellung wieder gegangen zu sein.

Die Videos zur Kandidatenvorstellung sind jetzt online.

Weitere Informationen: www.lossburg.de/de/gemeinde/buergernachrichten www.youtube.com/watch?v=D7t_zPl-E-s